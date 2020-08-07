РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 авг. В городском округе Мытищи задержали женщину, подозреваемую в истязании своего малолетнего сына, сейчас ребенок проживает с отцом, сообщается на странице ГСУ СК России по Московской области в соцсети «ВКонтакте».

Следователем следственного отдела по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области задержана 33-летняя жительница Саратовской области, подозреваемая в истязании своего малолетнего ребенка.

«По данным следствия, в период с июня 2018 по апрель 2019 года женщина, находясь в квартире в городе Мытищи, в которой она проживала вместе с сыном и супругом, систематически причиняла физические страдания своему ребенку, оскорбляя его и нанося побои. Действия женщины зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в квартире», - говорится в сообщении.

Следователями и криминалистами по уголовному делу произведен осмотр места происшествия, назначены амбулаторные психолого-психиатрические экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В настоящее время ребенок проживает с отцом. Следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.