РИАМО - 7 авг. Шестое августа стало самым теплым днем в Москве и Подмосковье с начала месяца, температура в регионе поднималась выше плюс 30 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

На ВДНХ в Москве зафиксировали плюс 28,7 градуса, на Балчуге — плюс 29,9 градуса. В Центральном округе столицы было выше плюс 30 градусов.

«В Подмосковье самыми теплыми оказались восточные районы, в Павловском Посаде и Коломне температура воздуха повышалась до 29 градусов», — отмечается в материале.

Среднесуточная температура воздуха минувшим днем оказалась на 3-4 градуса выше нормы и соответствовала теплым дням июля.

В августе 2019 года самым жарким стало 20 число, тогда максимальная температура в регионе составила плюс 28,6 градуса.