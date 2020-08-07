РИАМО - 7 авг. Генпрокуратура России потребовала изъять и обратить в доход государства более 32 миллиардов рублей, принадлежащих бывшему министру по вопросам открытого правительства РФ Михаилу Абызову, сообщается на официальном сайте ведомства.

С мая 2012 года по май 2018 года, являясь государственным служащим, Абызов систематически нарушал установленные законами запреты. Когда он поступил на службу, то умолчал о реальном числе имущества. Речь идет как минимум о пяти зарегистрированных на Кипре офшорных компаниях. Это имущество он пять лет не декларировал.

«В период госслужбы Абызов продолжал заниматься предпринимательской деятельностью и извлекать доходы от подконтрольных ему юридических лиц. Свое участие в коммерческих организациях и полученные деньги Абызов от работодателя и общества скрывал», — говорится в сообщении.

Теневые офисы были оформлены на подставных лиц и размещались в обычных квартирах.

«Результатом незаконной деятельности Абызова явилось заключение 7 февраля 2018 года на территории Кипра двух договоров о продаже акций ОАО «Сибэко», после чего на счета подконтрольных ему иностранных компаний поступило 32,5 миллиарда рублей», — подчеркивается в сообщении.

Иск от Генпрокуратуры направлен в Гагаринский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.