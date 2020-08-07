РИАМО - 7 авг. Во время распространения коронавируса московский бизнес получил поддержку от правительства столицы общей стоимостью 85 миллиардов рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что отсрочки по налогам и другим обязательным платежам были предоставлены в шоковый период автоматически. Сейчас ограничения сняты и компании начали возвращаться к прежней жизни. Так, на минувшей неделе оборот малых и средних компаний достиг 95%.

«Но вместе с тем мы понимаем, что с отменой ограничений проблемы еще не закончились. После возобновления работы издержки быстро вернутся на прежний уровень, а на восстановление докризисного уровня спроса и доходов многим предпринимателям может потребоваться несколько месяцев или даже лет», - написал Собянин в личном блоге.

Для сохранения бизнеса в столице продолжают оказывать помощь предприятиям. С банками есть договоренность о программе льготного кредитования.

«По ранее взятым кредитам городской бюджет взял на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых. Например, если до пандемии кредит был взят под 11%, то предприниматель будет платить 5%, а остальные проценты возьмет на себя бюджет»,- подчеркнул мэр.

Программа льготного кредитования была объявлена в апреле. На сегодня кредиты получили или рефинансировали их уже 1 529 компаний на сумму 28,4 миллиарда рублей. На эти кредиты спрос продолжает расти.

Также действует программа «13 субсидий», которая компенсирует бизнесу затраты на приобретение оборудования, инжиниринг, реализацию инновационного проекта, экспорт продукции за рубеж, участие в выставках и продвижение своей продукции через онлайн-площадки. Власти Москвы приняли решение о расширении этой программы.

Теперь на получение льгот могут претендовать учреждения сферы образования, культуры, организации досуга и развлечений, физкультуры и спорта, а также художественные галереи и арт-аукционы.

Собянин подчеркнул, что за этими цифрами стоят судьбы многих людей.

Как уточняют в пресс-службы мэра и правительства Москвы, 10 июля стартовал второй этап заявочной кампании, который завершится по большинству видов субсидий 28 августа, а в части выплат для экспортеров – 31 августа. Продление заявочной кампании позволит получить поддержку тем пред­прия­тиям, которые не могли подготовить необходимые документы ранее из-за ограничений, связанных с пандемией.

В настоящее время документы на получение субсидий готовят еще порядка 4,5 тысячи компаний. Ожидается, что с учетом расширения перечня претен­дентов на выплаты число их получателей по итогам второго этапа значительно вырастет.

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