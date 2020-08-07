РИАМО - 7 авг. Глава подмосковного Реутова провел внеплановую выездную проверку по уборке и содержанию детских площадок в муниципалитете, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Провел внеплановую выездную проверку по уборке детских площадок нашего города. С детской площадки по улице Октября, дом 8 нужно выносить мусор чаще и следить за ее содержанием более внимательно, так как рядом проходит большой поток людей от железнодорожной станции», - сказал Каторов.

По его словам, площадку по улице Ленина, дом 2 внесли в план благоустройства территории на 2021 год. Там заменят детскую и спортивную площадки. Кроме того, там будет установлена площадка Work Out. А старую площадку на Юбилейном проспекте, дом 12 необходимо демонтировать и внести в план по развитию мини-скверов.

Каторов отметил, что о посещаемых адресах городские службы узнали по факту. Порядка 95% площадок находятся в надлежащем состоянии. По остальным пяти процентам глава дал соответствующие поручения профильным службам.

«Работа по содержанию и уборке детских площадок ведется системно. Замечания от жителей по недоделкам исправляются в короткие сроки. Избежать ситуаций, когда компании распивают спиртные напитки и оставляют после себя мусор, мы можем только через благоустройство общественных пространств», - подытожил Каторов.