РИАМО - 7 авг. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил 15 воспитателям детских дошкольных учреждений региона свидетельства на право получения социальной ипотеки.

«Наша программа поддержки молодых специалистов работает с 2016 года. За это время возможность купить квартиру по льготным условиям получили более 1,5 тысяч человек. В этом году к программе присоединятся 365 человек», - написал Воробьев в Instagram.

Он уточнил, что программа распространяется не только на педагогов, но и на врачей, ученых и тренеров.

Региональная программа «Социальная ипотека» реализуется в Московской области с 2016 года. Согласно ее условиям, 100% стоимости квартиры оплачивается из областного бюджета, а специалист платит только проценты по кредиту.

«Воспитатели – люди, которые посвятили свою жизнь очень благородной профессии. Я хочу вас поблагодарить за это. Несмотря на то, что был тяжелый период, связанный с пандемией, связанный с разными ограничениями, многие из вас работали в дежурных группах, дарили свое внимание, заботу, ласку, профессионализм самым маленьким жителям нашей страны. Все это является приоритетом», - отметил Воробьев.

Он подчеркнул, что благодаря нацпроектам в Подмосковье построили рекордное количество детских садов. Однако самое главное в них, по словам губернатора, это атмосфера, которую создают воспитатели.

«Вы знаете, что у нас уже долгое время работает программа социальной ипотеки. Смысл ее заключается в том, чтобы каждый человек, кто добросовестно работает, мог позволить себе планировать свое будущее», - добавил Воробьев.

Как призналась воспитатель детсада комбинированного вида №3 «Ромашка» из Реутова Марина Шлык, соципотека поможет ей купить квартиру недалеко от работы.

В этом году подмосковным педагогам вручат 110 сертификатов на приобретение жилья в соципотеку. Всего за 2020 год планируется выдать 365 свидетельств. За все время реализации программы свои жилищные условия смогли улучшить свыше 1,6 тысячи профессионалов.

Региональная программа «Социальная ипотека» реализуется в Московской области с 2016 года. Согласно ее условиям, 100% стоимости квартиры оплачивается из областного бюджета, а специалист платит только проценты по кредиту.