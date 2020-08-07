РИАМО - 7 авг. Рубль снизился в начале торгов на Московской бирже к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти, сообщает Газета.ru.

«Курс доллара расчетами «завтра» вырос на 43 копейки — до 73,71 рубля, курс евро — на 29 копеек, до 87,32 рубля», — говорится в сообщении.

Стоимость нефти марки Brent утром снизилась на 0,2%, до 45 долларов за баррель.

Кроме того, по мнению аналитиков, на курсы повлияло снижение интереса инвесторов к риску и отсутствие новых мер поддержки американской экономики.