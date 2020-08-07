РИАМО - 7 авг. В столице последнюю неделю средняя скорость роста новых выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией держится на отрицательном уровне, среднесуточный темп прироста за месяц составил 0,27, сообщает оперштаб Москвы.

За минувшие сутки выявили 686 случаев Covid-19.

«Среди новых заболевших 52,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 22,6% – от 46 до 65 лет, 9,6% - от 66 до 79 лет, еще 6,1% – старше 80 лет. Также 9,2% среди заболевших - дети», — говорится в сообщении.

Все зараженные и горожане, которые близко с ними контактировали, помещены под медицинское наблюдение.

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7 АВГУСТА

- Вакцину, разработанную в центре Гамалеи, зарегистрируют 12 августа. Раньше остальных будут прививать медицинских работников и пожилых граждан.

- Средняя скорость роста выявляемых случаев Covid в Москве является отрицательной. 9,2% среди заболевших - дети.

- За сутки в России зафиксировали 5 241 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 686 случая. В Подмосковье - 158 случаев.

- Российский препарат от коронавируса получил патент. В данный момент идет оформление соответствующих документов.

- В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших за время пандемии в Москве составило 4534 пациента.