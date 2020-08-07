РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 7 авг. Продолжается восстановление разметки на пешеходных переходах Щелкова, всего обновят порядка 170 переходов, что составляет более 3 тысяч квадратных метров, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«По планам, все работы должны быть завершены к концу месяца», - говорится в сообщении.

Дополнительно вблизи образовательных учреждений разметка будет нанесена холодным пластиком, данный материал более износостойкий. Также специалисты установят дублирующие знаки «Осторожно, дети!».