РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 авг. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемую в краже денежных средств с банковской карты, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть четвертого отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 41-летнего местного жителя о том, что неизвестная похитила его банковскую карту из квартиры на улице Быковской, с которой в дальнейшем сняла денежные средства на сумму более 83 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена и задержана ранее неоднократно судимая 40-летняя уроженка Самарской области, которая дала признательные показания в совершении данного преступления», - говорится в сообщении.

По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.