РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 авг. В пятницу культурный центр «Октябрьский» приглашает люберчан на онлайн-мероприятия, для жителей пройдет мастер-класс и онлайн-лекция, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«В 12:00 состоится мастер-класс «Труженицы-пчелки». В 14:00 - онлайн-лекция «Из истории народно-певческого искусства». В 18:00 споют песни в исполнении театра мюзикла «Успех», - говорится в сообщении.

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