РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 7 авг. Щелковское производственное отделение АО «Мособлэнерго» проводит плановые отключения электроэнергии на объектах, обслуживаемых компанией, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«На объектах будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей», - говорится в сообщении.

10 августа электричество будет отсутствовать в многоквартирных домах по улицам Иванова, 24; Парковая, 14, 16, 16а, 20; Шмидта, 22, 23, 24, 25; Пушкина 19, 21. Будут отключены: бюро медико-социальной экспертизы, магазин «Продукты» (Парковая, 14).

Также без электричества в этот день останутся молочная кухня, управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области, лицей №7, установка отбора проб воздуха ГУ «Московский ЦГМС-Р», редакция газеты «Время», кафе «ОФИС».

11 августа электричество отключат в многоквартирных домах по улицам Центральная, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42; Иванова, 15/19, 19/21, 17/12; Кооперативная, 21/4, 22, 23, 25; Первомайская, 10, а также в детском саду №23 «Радуга». 12 августа - в ПСК «Ледово».

14 августа отключения пройдут в многоквартирных домах по улицам Центральная, 57, 59, 61,63, 65, 67, 69, 71/11; Строителей, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ,17; 1-ый Первомайский проезд, 14. Будут отключены: школа №8, почта и магазин «Продукты» (Центральная, 65), парикмахерская и медицинский центр (Центральная, 63), магазин «Дикси» (Центральная, 71А), ЦТП (Центральная, 65), кафе в парке ( ИП Восканян С.А., ИП Щедрин К.В.).