РИАМО - 7 авг. В столице за прошедшие сутки выявили 686 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования в городе составило 246 154, сообщает оперштаб Москвы.

В городе за сутки выздоровели 1353 пациента. За весь период эпидемии врачи мегаполиса вылечили 187 576 человек.

Также за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом и пневмонией, общее число летальных случаев в Москве составляет на текущий момент 4546.

В России за сутки зафиксировали 5241 случай заражения в 84 регионах. За весь период эпидемии по стране зарегистрировано 877 135 случаев инфицирования. С диагностированным коронавирусом скончались 14 725 пациентов, вылечились 683 592 человека.

В столице почти сняты все ограничения, которые ранее ввели из-за пандемии коронавируса. Однако в общественных местах города по-прежнему нужно находиться в масках и перчатках. Нарушителей масочного режима ждет административный штраф.

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7 АВГУСТА

- Вакцину, разработанную в центре Гамалеи, зарегистрируют 12 августа. Раньше остальных будут прививать медицинских работников и пожилых граждан.

- Средняя скорость роста выявляемых случаев Covid в Москве является отрицательной. 9,2% среди заболевших - дети.

- За сутки в России зафиксировали 5 241 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 686 случая. В Подмосковье - 158 случаев.

- Российский препарат от коронавируса получил патент. В данный момент идет оформление соответствующих документов.

- В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших за время пандемии в Москве составило 4534 пациента.