РИАМО - 7 авг. С начала года около 730 подмосковных семей с детьми-инвалидами получили ежегодную выплату в размере 13 020 рублей, которая предоставляется на покупку питания и одежды ребенку, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Выплаты осуществляются в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

«С начала года общая сумма выплат составляет около 9,5 миллионов рублей, ее уже получили 730 семей», — сказала глава областного Минсоцразвития Ирина Фаевская.

Ежегодная выплата в размере 13 020 рублей предоставляется семьям, воспитывающим детей-инвалидов, которые учатся в образовательных организациях Московской области. При этом среднедушевой доход семьи должен быть ниже 1,5 прожиточных минимумов.

Выплата предоставляется на приобретение питания и одежды ребенку на период его обучения. Для предоставления выплаты необходимо обратиться в управление соцзащиты по месту жительства.