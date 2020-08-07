РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 авг. Выставку живописи двух московских художниц откроют в подмосковном Красногорске 20 августа, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«20 августа в культурно-выставочном комплексе «Знаменское-Губайлово» состоится открытие выставки «Пространство цвета», на которой будут представлены работы двух московских художниц – Ольги Богачевой и Нины Габриэлян», - говорится в сообщении.

Каждая из художниц обладает своим неповторимым авторским стилем. Однако объединение их работ в общем выставочном пространстве отнюдь не случайно. Они давно знакомы друг с другом, и это не первая их совместная выставка.

Обе художницы принадлежат к одному и тому же кругу живописцев, который еще в 70-е годы прошлого столетия сформировался вокруг известного московского художника – нонконформиста, родоначальника новой волны колористической живописи Бориса Отарова.

«На выставке будут представлены работы, выполненные в технике маслом. Это портреты, пейзажи, натюрморты, написанные с большой экспрессией и энергетически наполненные. Картины художниц одновременно и дополняют друг друга, и контрастируют, и вступают в диалог, образуя сложное смысловое и живописное единство», - заключается в материале.