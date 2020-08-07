РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 авг. Школу на 550 мест планируют построить в микрорайоне Изумрудные холмы подмосковного Красногорска, сообщил представитель администрации муниципалитета.

В комментариях к посту в Instagram-аккаунте главы горокруга Эльмиры Хаймурзиной пользователь zga_2020 выразил мнение, что в микрорайоне Изумрудные холмы требуется больше школ и детских садов.

«В соответствии с утвержденным проектом планировки территории, предусмотрено строительство общеобразовательной школы на 550 мест», - сообщил представитель администрации.

Он пояснил, что в настоящее время застройщик АО «Затонское» не может исполнить обязательства по строительству данной школы. Это связано с тем, что земельные участки находятся в собственности города Москвы.

Администрация горокруга Красногорск при участии правительства Московской области совместно с департаментом имущества Москвы рассматривают возможные варианты обмена данных участков на альтернативные и возможные схемы передачи земельных участков в муниципальную собственность.

«После получения указанных земельных участков в муниципальную собственность горокруга Красногорск на территории ЖК «Изумрудные холмы» будет осуществлено строительство школы», - отметил представитель.

По поводу строительства новых детских садов он сообщил, что администрация округа с участием средств из бюджета Московской области планирует выкуп двух нежилых помещений под размещение муниципальных детских садов.