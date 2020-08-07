РИАМО – 7 авг. Небольшие российские компании начали массово отказываться от добровольного медицинского страхования сотрудников в период пандемии коронавируса, пишет в пятницу газета «Известия».

По разным оценкам, в пандемию закрылось от 10% до 20% предприятий малого бизнеса, однако пик ликвидаций компаний придется на осень.

«От ДМС отказывались компании из туристического, гостиничного и розничного бизнеса, не успевшие оперативно или в полной мере перейти в онлайн-формат», - сказала газете Алиса Безлюдова, курирующая медицинский маркетинг в «АльфаСтраховании».

Вместе с тем компании, которые не стали полностью отказываться от полисов ДМС для своих сотрудников, выбирают усеченные программы. Например, сейчас стали более востребованными программы медстрахования с франшизами и опциями, позволяющими оптимизировать бюджет.

Эксперты уверены, что спрос на добровольное медицинское страхование в России восстановится только через пару лет.