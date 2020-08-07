РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 авг. Два дополнительных детских сада могут открыть в микрорайоне Изумрудные холмы подмосковного Красногорска, сообщил представитель администрации горокруга.

Глава горокруга Эльмира Хаймурзина в посте в своем Instagram-аккаунте сообщила, что в микрорайоне Изумрудные холмы действуют школа и четыре детских сада. Кроме того, есть планы по размещению дополнительных групп, и решается вопрос по строительству еще одной школы. Пользователь darya.d.kuzmina выразила в комментариях мнение, что четырех садов на данный микрорайон недостаточно.

«Что касается строительства новых детских садов, администрацией округа с участием средств из бюджета Московской области планируется выкуп двух нежилых помещений под размещение муниципальных детских садов», - ответил представитель администрации муниципалитета.