РИАМО - 7 авг. В агрокомплексе «Иванисово» в Электростали в Московской области приступили к промышленному производству баклажана, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«В одном из крупнейших в регионе тепличных комплексов по непрерывному выращиванию овощных культур в защищенном грунте расширился ассортимент производства продукции. Здесь начался посев баклажана, причем необычного сорта. Этот новый вид овощной продукции планируется выращивать на постоянной основе»,- сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Баклажан имеет оригинальное название - «Анжела». Его плоды весом от 350 до 400 граммов и длиной 22-25 сантиметров имеют фиолетовые и белые полосы, отличаются белой нежной мякотью и хорошей лежкостью.

«Производство баклажана займет площадь 0,7 гектара, это около 15 тысяч растений, которые будут выращиваться на кокосовом субстрате. Ориентировочная урожайность составит 45-50 килограммов с одного квадратного метра. Гибрид баклажана включен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории России», - подчеркнул Разин.

Для того чтобы выбрать подходящий вид баклажана, агрономы предприятия провели сортоиспытание нескольких гибридов этого овоща. В сезоне 2019-2020 они посеяли и вырастили рассаду, высадили в теплицу, и в дальнейшем изучали внешний вид плодов, урожайность, устойчивость к болезням и вредителям. В результате испытаний агрономы выбрали гибрид «Анжела».

«Для изучения покупательского спроса экспериментальные партии баклажана были направлены в розничную сеть фирменных магазинов агрокомплекса «Иванисово». И, судя по отзывам, уже снискали положительную оценку потребителей», - добавил Андрей Разин.

Площадь агрокомплекса «Иванисово» составляет 20,5 гектара. Высокий уровень автоматизации и современные технологии, применяемые в производстве, позволяют выращивать порядка 20 тысяч тонн томатов, огурцов и салата круглогодично.