РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 авг. Спортивный комплекс могут построить в микрорайоне Изумрудные холмы подмосковного Красногорска в конце 2021 года, сообщил представитель администрации муниципалитета.

Глава горокруга Эльмира Хаймурзина в посте в своем Instagram-аккаунте сообщила, что, согласно инвестиционному контракту, группа компаний «Эталон» должна до конца 2021 года построить спортивное ядро. Пользователь nadezhdaalexa поинтересовался в комментариях, что за спортивное ядро имеется в виду.

«В четвертом квартале 2021 года запланировано строительство спортивного многофункционального комплекса», - пояснил представитель администрации.