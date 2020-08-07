РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 авг. Школу на 900 мест с блоком детсада на 150 мест планируют построить в жилом комплексе «Красногорский» в подмосковном Красногорске в третьем квартале 2021 года, сообщил представитель администрации муниципалитета.

Пользователь depytatovaov поинтересовался в комментариях к посту в Instagram-аккаунте главы горокруга Эльмиры Хаймурзиной, когда в микрорайоне «Красногорский» построят муниципальные детсад и школу.

«По информации, полученной от компании-застройщика ООО «Град», в настоящее время проектная документация по объекту «Общеобразовательная школа на 900 мест с блоком дошкольного образования на 150 мест» проходит экспертизу», - сообщил представитель администрации.

Он отметил, что положительное заключение экспертизы проектной документации и последующее решение на строительство объекта планируется получить в третьем квартале 2020 года.

«Несмотря на смещение сроков начала строительно-монтажных работ, ООО «Град» планирует завершить строительство объекта в третьем квартале 2021 года», - заключил представитель.