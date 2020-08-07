РИАМО - 7 авг. Десятого августа в московском метро стартует образовательная кампания, которая призвана напомнить пассажирам о правилах поведения в условиях угрозы распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Соблюдать «ковидный» этикет в транспорте - это ходить в маске и перчатках, находиться на расстоянии 1,5 метра минимум от незнакомцев и дезинфицировать руки. Соблюдение этих правил демонстрирует уважение к другим пассажирам.

«Мы не хотим, чтобы кто-то воспринимал эти элементарные правила как обязанность — пусть они станут добрым жестом по отношению к себе и окружающим», - говорится в сообщении.

В рамках кампании в метро и на платформах запустят анимационные ролики, а в переходах повесят постеры.

Кроме того, в продажу поступят лимитированные «Тройки» с тематическим дизайном.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

7 АВГУСТА

- Российский препарат от коронавируса получил патент. В данный момент идет оформление соответствующих документов.

- В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших за время пандемии в Москве составило 4534 пациента.