РИАМО - 7 авг. В центре воспроизводства Московского зоопарка появились на свет четыре детеныша джейрана, говорится в сообщении пресс-службы столичного зоосада.

«Одной из самок джейрана во время родов потребовалась помощь ветеринара. Малыш – самец – был очень крупный, из-за этого возникли проблемы. Благодаря профессиональной помощи сотрудников все прошло хорошо», — сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она добавила, что после родов мама приняла своего детеныша и начала нормально выкармливать. В данный момент основная пища новорожденных — материнское молоко. Но они уже пытаются пробовать траву, ветки и специальный комбикорм.

Всего в центре воспроизводства живет 11 джейранов. Взрослых животных привезли из экоцентра, расположенного в Узбекистане.

Джейран — небольшая антилопа высотой до 70 сантиметров и весом порядка 30 килограммов. Рога у джейранов лировидной формы, они окрашены в темный цвет и имеются только у самцов. Обитают животные в пустынях и горных долинах Казахстана, Передней, Средней и Центральной Азии, а также в Южной Монголии и на территории Северного Тибета.