РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 авг. На предприятии «Русская кабельная компания» Подольска может появиться испытательный центр полимерных композитных кабельных материалов, говорится в сообщении пресс-службы АО «РКК».

В Подольске 6 августа в рамках работы Союза промышленников и предпринимателей городского округа Подольск состоялась встреча заместителя гендиректора «Русская кабельная компания» Максима Круглова с руководством ведущего научно-исследовательского института химических технологий АО «ВИИХТ» (госкорпорация «Росатом»).

«На встрече обсуждались возможности создания на базе РКК в городском округе Подольск производства и испытательного центра полимерных композитных кабельных материалов, отвечающих всем высоким стандартам, с возможностью применения в атомной промышленности и ответственных промышленных объектах ТЭК РФ», - говорится в сообщении.

Данное производство позволит полностью заменить импортные безгалогенные материалы, которые применяются сейчас при производстве кабельных изделий и арматуры, что позволит значительно повысить качество выпускаемой продукции, а также обеспечит надежность и безопасность применяемых изделий.

Новое производство позволит создать около 30 высокооплачиваемых рабочих мест на территории городского округа Подольск и является перспективным для реализации.