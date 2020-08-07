РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 авг. В подмосковном Подольске по ряду адресов возможны временные отключения электроэнергии 10, 12 и 14 августа из-за технических работ, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Подольское производственное отделение АО «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии. На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей», - говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется по ряду адресов 10, 12 и 14 августа. Так, 10 августа с 9:00 до 16:00 запланированы работы по замене оборудования в деревне Потапово, в результате чего ряд домов может временно остаться без электроэнергии.

12 августа с 9:00 до 17:00 может отсутствовать электричество из-за плановых работ на улице Огородная, дома 3, 5/2, на улице Пантелеева, дом 5, на улице Рабочая, дом 26, в Кооперативном проезде, дом 3. 14 августа с 9:00 до 16:00 - в СНТ «Строитель-ПМК-359».