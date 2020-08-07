РИАМО - 7 авг. Употребление красного и белого вина, в также арахиса, какао, винограда и черники может облегчить состояние больных с коронавирусной инфекцией, пишет в пятницу газета «Известия».
Ученые пояснили, что в этих продуктах содержится антиоксидант ресвератрол, который потенциально имеет «антиковидный» эффект.
«На данный момент гипотеза подтверждается только исследованиями на животных, однако российские эксперты считают, что вещество действительно может <...> защитить от воздействия коронавируса», — отмечает издание.
При этом эксперты подчеркнули, что пока исследования находятся на ранней стадии, необходима проверка гипотезы об «антиковидном» действии ресвератрола на людях.
Ресвератрол содержится в красном и белом вине, арахисе, фисташках, какао, малине, кожуре винограда, чернике, клюкве. Однако в настоящее время не установлено, какое количество продуктов с ресвератролом способно вызвать «антиковидный» эффект.
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7 АВГУСТА
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