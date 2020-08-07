РИАМО - 7 авг. Московское областное управление ФАС признало обоснованной жалобу индивидуального предпринимателя на действия заказчиков при проведении электронного аукциона на комплексное благоустройство дворовых территорий в городе Фрязино, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Согласно доводу жалобы, комиссия по осуществлению закупок города Фрязино «Городское хозяйство» и МКУ «Центр муниципальных закупок» отказали индивидуальному предпринимателю в допуске к участию в электронном аукционе.

«Выслушав доводы лиц и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу индивидуального предпринимателя обоснованной», — говорится в сообщении.

Обоим учреждениям антимонопольное ведомство выдало обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.