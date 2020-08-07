РИАМО - 7 авг. Московское областное управление ФАС рассмотрело сведения, представленные МБОУ «Нестеровский лицей», в отношении компании «Дельта» для включения в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от выполнения работ по заключенному контракту, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Учреждение направило в адрес фирмы проект контракта в установленный законом срок.

«В регламентированный срок общество не представило подписанный электронной цифровой подписью <...> проект контракта и документ об обеспечении его исполнения. Учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на выполнение работ по текущему ремонту электрики в МБОУ «Нестеровский лицей», — говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС фирма не представила доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении компании «Дельта» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.