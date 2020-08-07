РИАМО - 7 авг. Житель Москвы обратился в полицию с заявлением о краже свыше 6 миллионов рублей из квартиры, расположенной на улице Вавилова, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичного ГУ МВД России.

Сотрудники полиции установили, что с 30 июля по 5 августа неизвестный проник в квартиру, подобрав ключи к замку входной двери.

«В квартире неустановленным предметом злоумышленник взломал сейф, из которого совершил кражу денег в сумме 69,6 тысячи евро, 2 тысячи болгарских левов и ювелирных изделий», — сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил более 6,3 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.