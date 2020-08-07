РИАМО - 7 авг. Еще 1353 пациента выздоровели в столице после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших превысило 187 тысяч человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1353 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 187 576», - сказала Ракова.

Перед выпиской пациенты проходят исследования, которые подтверждают отсутствие вируса.

Выздоровевшие пациенты могут стать донорами плазмы и помочь тем, кто еще борется с инфекцией. Донорам должно быть от 18 до 55 лет, обязательно отсутствие хронических заболеваний, ВИЧ, гепатитов В и С.

Также вылечившиеся могут стать социальными волонтерами и помогать тем больным, кто лечится от Covid-19 на дому.

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