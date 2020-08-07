РИАМО - 7 авг. Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории поля в Волоколамском городском округе в районе деревни Становище, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«От оперативного дежурного единой диспетчерской службы в МЧС поступила информация об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Угрозы жизни и жизнедеятельности населения объект не представляет. Силами местного ОМВД выставлена охрана.

Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано на пятницу, 7 августа силами «Мособлпожспаса».