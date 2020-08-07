РИАМО - 7 авг. Сотрудники полиции обнаружили и уничтожили более 400 кустов дикорастущей конопли в подмосковном Талдомском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы областного главка МВД России.

Участок с растениями обнаружили в ходе рейда недалеко от деревни Утенино. Экспертиза показала, что образцы растений содержат тетрагидроканнабинол и являются марихуаной.

«Полицейские путем скашивания и сжигания ликвидировали очаг произрастания каннабиса. Общее количество уничтоженных растений составило более 400 кустов», — сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

На территории Подмосковья проходят оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление и ликвидацию незаконных посевов мака, конопли и других наркосодержащих растений.