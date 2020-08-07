РИАМО - 7 авг. В подмосковном Ленинском округе проводится проверка по факту смерти 67-летнего мужчины в результате падения с лошади в парке, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Тело погибшего с травмами, характерными при падении, обнаружили 6 августа.

«По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате падения с лошади во время съемок видеоролика для одной из социальных сетей», — говорится в сообщении.

Проверку проводит следственный отдел по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области. Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.