РИАМО - 7 авг. На портале mos.ru модернизировали 12 госуслуг в земельной сфере, поэтому с 5 августа покупатели и арендаторы городской недвижимости могут получать госуслуги в новом формате, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Удобную инфраструктуру создали для выкупа арендуемых у города нежилых помещений, а также для оформления прав собственности на землю под зданиями и сооружениями», — сказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что теперь стало значительно проще вносить различные изменения в договоры аренды объектов недвижимости и земельных участков, а также заключать допсоглашения.

Также на портале стала возможна выдача изменений разрешенного использования земельного участка и предварительное согласование предоставления участка в собственность гражданам и юрлицам.

Более того, теперь граждане могут воспользоваться услугой предоставления земельного участка в аренду правообладателям зданий и сооружений, расположенных на земельном участке. Кроме того, горожанам стали доступны услуги предоставления земельного участка в постоянное или бессрочное пользование.