РИАМО - 7 авг. В подмосковной Истре на улице Загородная ночью произошел пожар в ангаре на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Сообщение о пожаре поступило в 01:38. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение в ангаре и сильное задымление», — говорится в сообщении.

В 01:47 был объявлен повышенный ранг пожара №2, но в 02:45 повышенный ранг не подтвердили.

Пожар удалось локализовать на площади 1 тысяча квадратных метров. В 03:40 ликвидировали открытое горение. Погибших и пострадавших в результате возгорания нет.