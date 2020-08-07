РИАМО - 7 авг. Американский предприниматель и один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что человечество в будущем ждет новая глобальная катастрофа, которая окажется смертоноснее коронавируса в пять раз, пишет Газета.ru.

В своем блоге Гейтс написал, что изменение климата на планете является очень серьезной угрозой для цивилизации.

«Кризис потряс мир. Это привело к трагическим последствиям, которых не видели многие поколения. Но всего через несколько десятилетий также мы будем описывать другой глобальный кризис. Какой бы ужасной ни была эта пандемия, изменение климата может оказаться еще хуже», — считает Гейтс.

По его мнению, в течение следующих 40 лет повышение температуры на планете приведет к росту смертности - до 14 смертей на 100 тысяч населения. При этом к концу столетия, если объемы выбросов будут расти, это число увеличится до 73 смертей на 100 тысяч человек, то есть к 2100 году смертность вырастет более чем в пять раз.

Гейтс также подчеркнул, что глобальное потепление может нанести более серьезный экономический ущерб, чем пандемия коронавируса.

Предприниматель призвал противостоять этой экологической проблеме. По его словам, уже сейчас нужно объединить усилия и создавать инновации, которые позволят устранить выбросы парниковых газов.