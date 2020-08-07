РИАМО - 7 авг. Два маломерных судна столкнулись на Клязьминском водохранилище в Мытищах, в результате происшествия пострадал человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел вечером 6 августа в районе яхт-клуба «Новый берег».

«От инспектора Государственной инспекции по маломерным судам поступило сообщение о касательном столкновении двух маломерных судов», - отмечается на сайте.

В результате столкновения никто не погиб, один человек пострадал. Суда находятся на плаву.