РИАМО - 7 авг. Один человек пострадал в результате столкновения автомобиля каршеринга и легковушки на МКАД в районе Ярославского шоссе, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Авария произошла на 93-м километре МКАД утром в пятницу.

«Столкнулись каршеринг и легковой автомобиль. Машина каршеринга двигалась по встречной полосе. Предварительно, в аварии один пострадавший», — говорится в сообщении.

Водитель автомобиля каршеринга находился в состоянии алкогольного опьянения.