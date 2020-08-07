РИАМО - 7 авг. Генеральный штаб РФ впервые рассказал об условиях, которые вынудят Россию воспользоваться своим ядерным потенциалом, пишет газета «Красная звезда».

Эксперты Минобороны провели анализ ситуации, сложившейся к настоящему дню в сфере международной безопасности. По их мнению, США планомерно разрушают систему международной безопасности с целью достижения глобального лидерства в мире. В будущем это может поставить мир на грань ядерной катастрофы.

«Ядерная политика Российской Федерации носит сугубо оборонительный характер. <…> Но Россия задействует свой ядерный потенциал в случае любой ракетной атаки по своей территории», — отмечается в материале.

Из-за невозможности установить, идет речь о ядерной ракете или нет, любая ракета будет считаться ядерной, а целью такой атаки - уничтожение России как государства. Поэтому в ответ Вооруженные силы РФ применят ядерное оружие.

Авторы статьи отметили, что Россия обозначила «красные линии», переступать которые не советует никакому государству, в противном случае «ответ будет сокрушительным».