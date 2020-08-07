РИАМО - 7 авг. Около 11,6 тысячи жителей Москвы записались на бесплатную диагностику онкологический заболеваний в городских поликлиниках, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Программа бесплатного онкоскрининга стартовала в Москве 30 июля. Горожане могут провериться на самые распространенные виды онкологии на базе 66 городских поликлиник.

«Мы видим, что она (программа - ред.) пользуется популярностью у москвичей — только за первую неделю на онкоскрининг записались более 11 тысяч человек, при этом почти 5 тысяч из них уже прошли обследование», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На данный момент онкоскрининг прошли 4,5 тысячи человек, 3,2% из них получили направление на дополнительные обследования.

Пройти бесплатную диагностику могут люди с московским полисом ОМС. Для записи на обследование также потребуется паспорт.