РИАМО - 7 авг. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России запатентовало препарат отечественного производства «Лейтрагин», предназначенный для лечения коронавирусной инфекции, сообщает Газета.ru.
Препарат способен предотвратить или смягчить цитокиновый шторм — массивный выброс провоспалительных веществ, которые приводят к развитию тяжелых респираторных и общих системных нарушений у пациента с диагностированным Covid-19.
«Лейтрагин» — это первый и единственный в мире агонист дельта-опиоидных рецепторов, который будет применяться в условиях реальной медицинской практики», — отмечается в сообщении.
Роспатент уже принял решение о выдаче патента отечественному препарату, в данный момент идет оформление соответствующих документов.
После завершения клинических испытаний препарат планируют запустить в массовое производство.
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7 АВГУСТА
- Российский препарат от коронавируса получил патент. В данный момент идет оформление соответствующих документов.
- В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших за время пандемии в Москве составило 4534 пациента.
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