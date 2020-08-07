РИАМО - 7 авг. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России запатентовало препарат отечественного производства «Лейтрагин», предназначенный для лечения коронавирусной инфекции, сообщает Газета.ru.

Препарат способен предотвратить или смягчить цитокиновый шторм — массивный выброс провоспалительных веществ, которые приводят к развитию тяжелых респираторных и общих системных нарушений у пациента с диагностированным Covid-19.

«Лейтрагин» — это первый и единственный в мире агонист дельта-опиоидных рецепторов, который будет применяться в условиях реальной медицинской практики», — отмечается в сообщении.

Роспатент уже принял решение о выдаче патента отечественному препарату, в данный момент идет оформление соответствующих документов.

После завершения клинических испытаний препарат планируют запустить в массовое производство.

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Текстовая трансляция

7 АВГУСТА

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