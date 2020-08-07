РИАМО - 7 авг. Расселение первых 13 домов стартовало в новой Москве в рамках программы реновации, в новостройки переедут 575 жителей поселков Шишкин лес и Армейский, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Всего на территории ТиНАО в рамках реновации будет расселен 251 дом. В новые благоустроенные квартиры переедут более 8,4 тысячи семей — 22,1 тысячи человек. Первыми стали жители 13 домов поселения Михайлово-Ярцевского. Это 217 семей из поселков Шишкин Лес и Армейский. Переехать в новое жилье согласились уже 535 человек из 201 семьи», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Переселенцы получат новые комфортабельные квартиры в поселке Шишкин Лес, равнозначные по площади старым.

По словам руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, в ближайшие дни в новые квартиры переедут первые 60 семей, на стадии оформления договоров находятся еще 72 квартиры. Расселение этих домов должно закончиться к марту следующего года.

Всего в программу реновации столичного жилфонда входят 5174 дома. Программа позволит улучшить жилищные условия 1 миллиону москвичей.