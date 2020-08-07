РИАМО - 7 авг. Некоммерческие организации подготовили для жителей столицы бесплатные тренировки, спортивные фестивали, забеги и лекции, говорится в сообщении пресс-службы комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

«Благодаря НКО десятки тысяч москвичей регулярно занимаются физкультурой и спортом. Сейчас более 100 некоммерческих организаций, которые развивают это направление, возвращаются к привычному режиму работы. Разумеется, с соблюдением всех санитарных правил», — сказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Так, возобновлены тренировки Детской следж-хоккейной лиги. В мероприятиях могут участвовать дети с синдромом Дауна и другими особенностями развития.

Тренировки проводятся и в 18 центрах федерации «Йога-Практика». В целях безопасности воздух в помещениях обрабатывается ультрафиолетовой лампой, а количество участников тренировки не превышает 15 человек.

Федерация северной ходьбы проводит в парках мегаполиса тренировки по скандинавской ходьбе. Благотворительный фонд «Спорт для жизни» запустил социальный проект «Марафон в темноте», в рамках которого волонтеры обучают незрячих людей бегу.

В Сергиево-Посадком округе с 15 по 29 августа организуют тренировочный лагерь Московской школы тхэквондо для юных спортсменов. С ребятами будут заниматься опытные инструкторы, чемпионы и призеры российских и международных мировых соревнований.

Кроме того, Российский студенческий спортивный союз ежегодно проводит Московские студенческие спортивные игры, а Московская федерация футбола устраивает соревнования по мини-футболу и пляжному футболу.