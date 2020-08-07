РИАМО - 7 авг. В Москве за минувшие сутки скончались 12 пациентов, у которых ранее подтвердили пневмонию и коронавирусную инфекцию, сообщает оперативный штаб столицы.

За все время пандемии в городе умерли 4546 пациентов с Covid-19.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом», — говорится в сообщении.

В Москве продолжает действовать масочно-перчаточный режим в транспорте и общественных местах: торговых центрах, магазинах, кафе, музеях. За его соблюдением следят сотрудники ГКУ «Организатор перевозок» и полицейские.

Ранее в России закончились клинические исследования вакцины от коронавируса, которая была разработана институтом имени Гамалеи. В данный момент готовятся документы для регистрации препарата.

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7 АВГУСТА

- Российский препарат от коронавируса получил патент. В данный момент идет оформление соответствующих документов.

- В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших за время пандемии в Москве составило 4534 пациента.