РИАМО - 7 авг. В пятницу в Москве и Московской области прогнозируется до плюс 27 градусов, осадков не ожидается, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха днем в Москве составит от 23 до 25 градусов тепла, а в Подмосковье она будет колебаться от 22 до 27 градусов тепла», - говорится в сообщении.

Северный ветер будет развивать скорость от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышено.

Специалисты добавили, что содержание кислорода в воздухе близко к нормальным значениям, поэтому погодные условия в Московском регионе окажутся комфортными даже для метеозависимых людей.