РИАМО - 6 авг. Сначала 2020 года в России начали внедрять электронные трудовые книжки, в ЭТК будет храниться информация обо всей трудовой деятельности человека, до конца года подмосковным работникам предстоит сделать выбор между электронной и бумажной версией документа, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«До 30 июня все работодатели Московской области обязаны были уведомить каждого сотрудника о праве выбора между бумажной и электронной трудовыми книжками. В свою очередь, работники смогут принять решение о переходе до 31 декабря 2020 года. Для этого работодателю нужно принести письменное заявление с указанием предпочтительной формы ведения», - говорится в сообщении.

Трудовые книжки в электронном виде станут обязательными для граждан, которые только начнут работать с 1 января 2021 года, им уже не будут оформлять бумажные трудовые.

Среди плюсов электронных книжек - надежность, удобство, доступность информации и простота ее получения, также цифровой вид сведет к минимуму риск потери сведений о трудовом стаже, поможет бороться с подделками. Среди минусов - возможный сбой или взлом системы, привычность бумажного варианта и невозможность их использования без Интернета.