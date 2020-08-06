РИАМО - 6 авг. За первое полугодие 2020 года суды общей юрисдикции в Королеве получили более 1,5 тысяч исков и заявлений на выдачу приказов о взыскании дебиторской задолженности по оплате ЖКУ на сумму более 80 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы координационного совета городского округа.

«Также в указанный период сотрудниками подразделений Федеральной службы судебных приставов возбуждено 696 исполнительных производств на общую сумму 56,5 миллионов рублей в отношении должников, не оплачивающих жилищно-коммунальные услуги», — отмечается в материале.

По данным руководителя Контрольного расчетно-кассового центра Королева Татьяны Кузнецовой, с таких задолжников за первую половину 2020 года взыскано более 35 миллионов рублей.

Если гражданин не может вовремя погасить долги по оплате ЖКУ, то ему необходимо обратиться в управляющую компанию или в Контрольный расчетно-кассовый центр Королева. Специалисты помогут разбить долг.

«Управляющая компания может применять к должникам, не оплачивающим квитанции более трех месяцев, меры воздействия по ограничению подачи ресурсов, например, электроэнергии, но это крайняя мера. <...> Мы стараемся договариваться с жителями и не доводить вопросы с задолженностью до судебных решений», — сказал генеральный директор УК «Жилсервис» Сергей Дробышев.