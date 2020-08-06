РИАМО - 6 авг. С начала пандемии Covid-19 от Московской областной думы социальным работникам вручили 436 наград, 215 из них специалистам, работавшим с зараженными коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Депутаты лично вручили 196 наград. Они встречались с соцработниками в своих городских округах, обсуждали проблемы, с которыми пришлось столкнуться сотрудникам социальных служб. Также вели разъяснительную работу по федеральным или региональным мерам поддержки в период пандемии коронавируса», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что во время нашествия пандемии нагрузка выросла в разы, кроме основной работы, они совместно с волонтерами занимались доставкой медицинских и продуктовых наборов, обрабатывали заявки, принимали звонки.

Соцработники, медработники и добровольцы продолжают вкладывать свои силы в борьбу с распространением коронавируса.

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6 АВГУСТА

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- За сутки в России зафиксировали 5 267 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 684 случая. В Подмосковье - 159 случаев.

- Еще 189 пациентов с коронавирусом вылечились в Подмосковье за прошедшие сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 47 811 заболевших.

- За минувшие сутки в столице от коронавируса вылечились 1254 человека. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 186 223.

- В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших за время пандемии в Москве составило 4534 пациента.