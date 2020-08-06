РИАМО - 6 авг. Сотрудники отряда «Мособлпожспаса» оказали первую помощь водителю и пассажиру легковой машины, которую протаранил локомотив, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

Инцидент произошел 5 августа в поселке Богородское Сергиево-Посадского городского округа. Автомобиль переезжал железнодорожные пути по нерегулируемому переезду. В салоне машины находились двое мужчин.

«Водитель и пассажир самостоятельно выбрались из автомобиля. Спасатели осмотрели пострадавших, оказали им первую медицинскую помощь. Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала мужчин в Дмитровскую городскую больницу», — сказал спасатель Роман Нестеренко.

«Мособлпожспас» призвал жителей Московской области соблюдать правила переезда железнодорожных путей.