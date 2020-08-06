РИАМО - 6 авг. Предприниматели Подмосковья стали активно выводить свою продукцию на экспортный рынок, используя для этого электронные торговые площадки, помощь в этом оказывает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.

«Регистрация на международных электронных торговых площадках – относительно новая услуга, доступная для подмосковных предпринимателей в региональном Фонде ВЭД. На сегодняшний день уже порядка 20 компаний обратились в Фонд для развития экспорта через этот канал», – сказал министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Первый контракт через китайскую электронную торговую площадку Epinduo заключила управляющая компания «Грейн Холдинг». В итоге компания отгрузила в июле партию муки в Китай. АО «Союзснаб» при содействии Фонда поддержки ВЭД разместили свою продукцию на электронной торговой площадке Alibaba. В результате этого была произведена отгрузка кисломолочных заквасок для малазийской компании.

Подмосковный Мининвест совместно с Фондом ВЭД Московской области оказывают содействие региональным предприятиям в размещении на крупнейших электронных торговых площадках мира.